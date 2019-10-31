Фьюри провел первый бой в реслинге и одержал победу
31 октября 2019, 22:42
Британский боксер тяжелого веса Тайсон Фьюри дебютировал в реслинге. Бывший чемпион мира победил Брона Стоунмэна на шоу Crown Jewel.
The #GypsyKing @Tyson_Fury has officially stepped into @BraunStrowman's world. #WWECrownJewel pic.twitter.com/8fY39EhI57— WWE (@WWE) October 31, 2019
Фьюри одержал победу после того, как его соперник, до этого атаковавший его и наносивший удары головой, упал между канатами за пределы ринга. По правилам соревнований, Строунмэн должен был вернуться на ринг за 10 секунд, но не сумел этого сделать этого и проиграл.
Турнир по реслингу состоялся в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). По неофициальной информации, Фьюри заработал за участие в шоу 15 миллионов долларов.
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