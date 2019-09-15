Фьюри похвалил Уаллина после поединка

Британский боксер тяжелого веса Тайсон Фьюри после победы над шведом Отто Уаллином отдал должное сопернику.

— Большие поздравления Отто. Пусть его отец покоится с миром (отец шведского боксера умер 22 мая — прим. «СЭ»), — цитирует Фьюри BoxingScene. — Я знаю, что его отец был бы очень и очень горд тем, что он показал сегодня. Великий швед! Викинг!

Следующий поединок Фьюри проведет 22 февраля 2020 года против чемпиона мира WBC в тяжелом весе Деонтея Уайлдера, этот бой будет реваншем. Первый поединок боксеры провели 1 декабря 2018 года в Лос-Анджелесе. Бой завершился вничью, а Уайлдер сохранил титул чемпиона WBC в тяжелом весе.