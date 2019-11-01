Фьюри подтвердил дату боя с Уайлдером

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри подтвердил, что в феврале 2020 года намерен провести реванш с чемпионом мира по версии WBC Деонтеем Уайлдером?. Первый их бой 1 декабря 2018 года завершился вничью.

Фьюри уже сообщал об этом реванше после дебютного поединка в рестлинге против Брона Строумена.

— Выступление в WWE — фантастический опыт для меня. Брон безусловно мощный рестлер. Вернусь ли я в WWE? Дальше я хочу провести поединок с Деонтеем Уайлдером. Он должен состояться 22 февраля. Что будет потом — увидим, — приводит слова Фьюри пресс-служба WWE.