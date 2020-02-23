Фьюри победил Уайлдера нокаутом в седьмом раунде

В Лас-Вегасе прошел бой за титул чемпиона мира по версии WBC между Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером. Британец одержал досрочную победу в седьмом раунде.

В четвертом раунде Фьюри в первый раз отправил соперника в нокдаун. В пятом раунде Уайлдер также оказался на настиле ринга, но смог подняться.

В седьмом раунде Фьюри снова зажал соперника у канатов. После этого рефери остановил избиение и завершил бой, присудив Уайлдеру победу нокаутом.

34-летний Уайлдер за свою карьеру одержал 42 победы в 44 боях. 31-летний Фьюри имеет на своем счету 30 побед и 1 ничью в 31 бое.