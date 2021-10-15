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Фьюри назвал бои с Уайлдером величайшей трилогией всех времен

12:52
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Чемпион WBC в тяжелом весе британец Тайсон Фьюри назвал поединки против американца Деонтея Уайлдера лучшими в истории бокса.

«Величайшая трилогия всех времен», — написал Фьюри в Twitter.

Фьюри нокаутировал Уайлдера в 11-м раунде третьего боя между ними, который состоялся в ночь на 10 октября в Лас-Вегасе. В первом поединке была зафиксирована ничья, во втором победил Фьюри. На счету 33-летнего британца 31 победа в 32 боях.

У 35-летнего американца 45 поединков, в которых он одержал 41 победу и потерпел два поражением — оба в бою с Фьюри.

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