Фьюри назвал бои с Уайлдером величайшей трилогией всех времен

Чемпион WBC в тяжелом весе британец Тайсон Фьюри назвал поединки против американца Деонтея Уайлдера лучшими в истории бокса.

«Величайшая трилогия всех времен», — написал Фьюри в Twitter.

? The greatest trilogy of all time. https://t.co/iTWfgU6BfE — TYSON FURY (@Tyson_Fury) October 14, 2021

Фьюри нокаутировал Уайлдера в 11-м раунде третьего боя между ними, который состоялся в ночь на 10 октября в Лас-Вегасе. В первом поединке была зафиксирована ничья, во втором победил Фьюри. На счету 33-летнего британца 31 победа в 32 боях.

У 35-летнего американца 45 поединков, в которых он одержал 41 победу и потерпел два поражением — оба в бою с Фьюри.