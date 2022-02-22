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Сегодня, 05:08

Фьюри и Уайт подписали контракт о проведении боя за титул чемпиона мира по версии WBC

Сергей Разин
корреспондент

Обладатель титула чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (31-0) и претендент на титул чемпион мира по версии WBC Диллиан Уайт (28-2) подписали контракт на бой за титул, сообщает Sky Sports.

Контракты были переданы в WBC в последний день. Планируется, что Фьюри и Уайт проведут бой в Великобритании. Предполагаемая дата поединка — 23 апреля.

Ранее сообщалось, что Фрэнк Уоррен, промоутер Фьюри, выиграл торги на право организации поединка с Уайтом. Торги за этот бой стали самыми крупными в истории мирового бокса.

Диллиан Уайт
Тайсон Фьюри
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