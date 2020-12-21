Фьюри и Джошуа могут провести бой в мае-июне 2021 года

Бой между британцами Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе может пройти в мае-июне 2021 года, сообщает в Twitter журналист The Athletic Марк Коппинджер.

«Эдди Хирн говорит, что Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа достигли устной договоренности, и что уже готовятся контракты на титульный бой в тяжелом весе на май-июнь. По словам Хирна, осталось уладить «мелкие вопросы»: кто будет выходить последним, место проведения, и так далее. Этот бой должен состояться», — написал Коппинджер.

«Еще один вопрос — нужно разобраться с правами на трансляцию, — отметил журналист. — У Тайсона Фьюри эксклюзивный контракт с ESPN в США и с BT в Великобритании, а у Энтони Джошуа — со Sky в Великобритании и с DAZN в США».

32-летний Фьюри (30-0-1, 21 КО) — чемпион мира в тяжелом весе по версии WBC. 31-летний Джошуа (24-1, 22 КО) — чемпион мира в тяжелом весе по версиям IBF, WBA и WBO.