Фьюри грозит тюрьма за связь с ирландской наркомафией

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (31-0) может быть привлечен к ответственности за связь с главой ирландского наркокартеля Дэниэлом Кинаханом, сообщает издание The Times.

Фьюри может попасть под уголовною ответственность как соучастник. Кинахан является главной промоутерской компании MTK Global, с которой у Фьюри заключен контракт. Известно, что боксер отдыхал с Кинаханом в Дубае в феврале. Все активы главы ирландского наркокартеля на сумму 5 млн долларов были заморожены. За помощь в поимке Кинахана британские службы обещают 5 млн долларов.

Фьюри должен подраться с обязательным претендентом и временным чемпионом WBC Диллианом Уайтом (28-2) 23 апреля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.