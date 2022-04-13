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Сегодня, 15:17

Фьюри грозит тюрьма за связь с ирландской наркомафией

Давид Хачатрян
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Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (31-0) может быть привлечен к ответственности за связь с главой ирландского наркокартеля Дэниэлом Кинаханом, сообщает издание The Times.

Фьюри может попасть под уголовною ответственность как соучастник. Кинахан является главной промоутерской компании MTK Global, с которой у Фьюри заключен контракт. Известно, что боксер отдыхал с Кинаханом в Дубае в феврале. Все активы главы ирландского наркокартеля на сумму 5 млн долларов были заморожены. За помощь в поимке Кинахана британские службы обещают 5 млн долларов.

Фьюри должен подраться с обязательным претендентом и временным чемпионом WBC Диллианом Уайтом (28-2) 23 апреля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Тайсон Фьюри
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