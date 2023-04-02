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Карл Фроч раскритиковал Джошуа: «Я не понимаю, зачем он дерется»

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион мира во втором среднем весе Карл Фроч (33-2) считает, что бывший чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (27-3) не был на своем уровне в бою с Джермейном Франклином (21-2).

«Что его мотивирует? Я не понимаю, зачем он дерется. Я просто не понимаю. Это опасный спорт. Деньги не могут быть твоей мотивацией, когда ты заработал больше ста миллионов фунтов. Я не увидел в этом выступлении ничего, что показывало бы его желание снова стать чемпионом мира», — сказал Фроч на своем YouTube-канале.

Джошуа победил Франклина единогласным решением судей (118-111, 117-111, 117-111). Бой состоялся 1 апреля на «The O2 Arena» в Лондоне, Великобритания.

Бокс
Карл Фроч
Энтони Джошуа
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