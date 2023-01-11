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Сегодня, 15:22

Фрэнк Уоррен: «У Ярда хорошие шансы на победу над Бетербиевым»

Фрэнк Уоррен считает, что Ярд может нанести Бетербиеву первое поражение в карьере
Давид Хачатрян
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Глава Queensberry Promotions Фрэнк Уоррен считает, что Энтони Ярд (22-2) может преподнести сенсацию и нанести чемпиону IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артуру Бетербиеву (18-0) первое поражение в карьере.

«Букмекеры сделали его [Ярда] аутсайдером, но мне кажется, что у него есть хороший шанс победить Бетербиева, — сказал Уоррен talkSPORT Boxing. — Он был аутсайдером в России, куда приехал для боя с Ковалевым. Он должен был выиграть тот бой, он был впереди по судейским запискам. Тогда ему не хватило опыта. Теперь он у него есть.

Он во второй раз в своей карьере встречается с очень хорошим бойцом, владеющим тремя поясами. Благодаря своей уверенности и домашней поддержке он может выиграть. Он в лучшей форме, он все еще молод и является настоящим панчером. Люди его недооценивают. Бой обещает стать настоящей классикой».

Бетербиев подерется с Ярдом 28 января на «Уэмбли» в Лондоне, Великобритания.

Бокс
Артур Бетербиев
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