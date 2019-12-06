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Фрэмптон сломал обе руки в бою против Маккрири

09:26

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях британец Карл Фрэмптон может отсрочить поединок за титул в третьей весовой против чемпиона WBO американца Джамела Херринга, сообщает ESPN.

У Фрэмптона травмированы обе руки. По словам британца, он сломал левую руку при подготовке к поединку против американца Тайлера Маккрири. А затем, уже во время боя, травмировал правую руку.

Отметим, что в бою против Макрири Фрэмптон одержал победу единогласным решением судей.

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