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Фредди Роуч: «Альварес убьет Ковалева»

13:27
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Известный американский тренер по боксу Фредди Роуч — о поединке между Саулем Альваресом и Сергеем Ковалевым.

— Альварес убьет его, — цитирует Роуча boxingnews24.com. — Ему нужно только оставаться в этой весовой категории (полутяжелой. — Прим. «СЭ») и никогда не возвращаться обратно. Когда ребята поднимаются в более тяжелый вес, а затем возвращаются в свою бывшую категорию, это всегда заканчивается неудачей. Если ты поднялся в более тяжелую категорию, то там и оставайся. Думаю, что Альварес может стать сильнее. Он устал сгонять вес. Он может быть намного более сильным боксером.

Поединок Ковалева и Альвареса пройдет в Лас-Вегасе (США) 2 ноября.

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