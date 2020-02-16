Бывший чемпион-тяжеловес Джордж Форман высказался о поединке боксеров-тяжеловесов Деонтея Уайлдера, действующего чемпиона мира по версии WBC, и Тайсона Фьюри, бывшего обладателя поясов. Спортсмены поборются за звание чемпиона мира в своей весовой категории.

— В истории бокса есть три самых важных реванша, — приводит BoxingScene слова Формана. -Самым важным был реванш Джо Луиса и Макса Шмелинга. Это был самый важный реванш всех времен. Затем Али — Фрейзер. Я думал, что никто не сможет побить Али, но Фрейзеру это удалось сделать. Теперь Уайлдер против Фьюри. Он входит в топ-3 самых важных реваншей всех времен.

На счету Уайлдера 42 победы (в том числе 41 нокаутом) в 43 поединках в профессиональном боксе. Британец Тайсон Фьюри никогда не знал поражений: в его арсенале 29 побед, 20 из них нокаутом.