Форман назвал 10 лучших супертяжеловесов. Али только пятый
20:51
Легендарный экс-чемпион мира в супертяжелом весе Джордж Форман составил рейтинг лучших боксеров в этой категории. Его возглавил Джо Луис. В топ-3 вошли Рокки Марчиано и Джон Л. Салливан.
Своего главного соперника Мохаммеда Али Форман поставил только на пятое место. Леннокс Льюис — седьмой. Майк Тайсон — восьмой. Эвандер Холифилд — девятый.
1. Джо Луис
2. Рокки Марчиано
3. Джон Л. Салливан
4. Джек Джонсон
5. Мохаммед Али
6. Флойд Паттерсон
7. Леннокс Льюис
8. Майк Тайсон
9. Эвандер Холифилд
10. Джек Демпси
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