Форман назвал 10 лучших супертяжеловесов. Али только пятый

Легендарный экс-чемпион мира в супертяжелом весе Джордж Форман составил рейтинг лучших боксеров в этой категории. Его возглавил Джо Луис. В топ-3 вошли Рокки Марчиано и Джон Л. Салливан.

Своего главного соперника Мохаммеда Али Форман поставил только на пятое место. Леннокс Льюис — седьмой. Майк Тайсон — восьмой. Эвандер Холифилд — девятый.

1. Джо Луис

2. Рокки Марчиано

3. Джон Л. Салливан

4. Джек Джонсон

5. Мохаммед Али

6. Флойд Паттерсон

7. Леннокс Льюис

8. Майк Тайсон

9. Эвандер Холифилд

10. Джек Демпси