Флойд Мейвезер в выставочном поединке отправил Мура в нокдаун

Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях американец Флойд Мейвезер провел выставочный поединок в Абу-Даби против соотечественника Дона Мура.

Поединок продлился все восемь раундов по две минуты каждый. В заключительном раунде Мейвезер отправил соперника в нокдаун. После окончания боя победитель назван не был.

45-летний Мейвезер является непобежденным боксеров. На его счету 50 побед, из них — 27 нокаутом. У 42-летнего Мура — 18 побед (12 нокаутов).