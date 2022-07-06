Флойд Мейвезер заступился за Сауля Альвареса и проехался по Райану Гарсии

Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший жестко раскритиковал бывшего временного чемпиона мира по версии WBC Райана Гарсиию (22-0) за то, что он плохо высказывается об абсолютном чемпионе мира во втором среднем весе Сауле «Канело» Альваресе (57-2).

«Вы только посмотрите на него, — сказал Мейвезер в интервью FightHype. — Сперва он нахваливает Канело, говорит, что хочет учиться у него, работает с ним бок о бок, а теперь — он ненавидит его. К чему все это? Сперва добейся того, чего добился Канело, а уже потом открывай свой рот.

Добейся хоть чего-то. Может тогда ты поймешь, что не стоит критиковать Канело и других бойцов. Займись своей карьерой, а не критикой других. И уж тем более не следует ругать того, к кому ты напрашивался в команду. Канело — настоящий боец и будущий член Зала боксерской славы».

Ранее Гарсия дал прогноз на третий бой Альвареса и чемпиона IBF и WBA в среднем весе Геннадия Головкина (42-1), поставив на победу казахстанца.

Гарсия в последнем бою одолел ганца Эммануэля Тагоэ (32-2) 9 апреля на Alamodome в Сан-Антонио единогласным решением судей. В следующем бою он встретится в ринге с 33-летним доминиканцем Хавьером Фортуной (37-3) 16 июля в Лос-Анджелесе, США.