Бокс/ММА
Бокс - Профессиональный
Новости
Статьи Видео Фото Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Профессиональный

Сегодня, 15:22

Флойд Мейвезер намерен впервые подраться в Великобритании

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший (50-0) заявил, что в феврале он впервые проведет бой в Великобритании.

«Я планирую подраться в Великобритании. Жду не дождусь, когда в феврале я приеду сюда и проведу выставочный бой для британских фанатов, ведь когда я был профессионалом, я никогда не дрался в Великобритании, — сказал Мейвезер The Sunday Telegraph. — Я хочу помогать популяризировать бокс, потому что без бокса я не был бы там, где сейчас. Для меня бокс — это движущая сила».

13 ноября в Дубае Мейвезер в выставочном бою победил блогера Деджи техническим нокаутом в шестом раунде.

Флойд Мейвезер-младший
0
Читайте также
Футболистов сборной Эстонии раскритиковали за фото с Карпиным
12-я чемпионка мира Александра Костенюк будет выступать за Швейцарию. С 2024 года
В отеле в центре Москвы обнаружили мумифицированное тело женщины
ВС РФ нанесли удары по пунктам дислокации «Иностранного легиона»
В Самаре прошел митинг в память о погибших в Макеевке военнослужащих РФ
Президент UFC подрался со своей женой в ночном клубе
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Эвандер Холифилд рассказал, какой совет он дал Джошуа перед боем с Кличко

Джейк Пол: «Мне немного поднадоело избивать стариков»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости