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Флойд Мейвезер — Дон Мур: во сколько начала выставочного боя

21 мая Флойд Мейвезер проведет выставочный поединок против своего спарринг-партнера Дона Мура
Галина Глазко
Читать «СЭ» в
Флойд Мейвезер и Дон Мур.
Фото Getty Images

В субботу, 21 мая на острове Яс в Абу-Даби (ОАЭ) на стадионе «Этихад Арена» состоится выставочный поединок между Флойдом Мейвезером (США) и Доном Муром (США).

Начнется бой в 21.00 по московскому времени.

Изначально поединок должен был пройти 14 мая на вертолетной площадке небоскреба в Дубае в рамках боксерского турнира Global Titans, но его перенесли на октябрь из-за смерти президента ОАЭ Халифа бен Заида Аль Нахайяна. После этого было принято решение провести выставочный поединок.

45-летний Мейвезер является непобежденным боксеров. На его счету 50 побед, из них — 27 нокаутом. У 42-летнего Мура — 18 побед (12 нокаутов).

Бокс
Флойд Мейвезер-младший
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