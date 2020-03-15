Фермер утверждает, что член команды Фьюри предлагал 30 тысяч долларов за сокрытие употребления допинга

Член команды чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри предлагал скрыть факт употребления спортсменом допинга, сообщает Daily Mail.

По сведениям источника, фермер из Ланкашира Мартин Кэрфут утверждает, что представитель Фьюри в ноябре 2016 года предлагал 30 тысяч долларов, чтобы тот помог в сокрытии употребления допинга. Кэрфут должен был сказать, что поставил спортсмену некачественную свинину. Фермер дал нужные показания, однако с его слов не получил деньги.

Нынешний промоутер Фьюри Френк Уоррен заявил, что Тайсон никогда не встречал этого человека, и назвал всю историю чушью.

31-летний британец провел 31 бой в карьере, в которых одержал 30 побед, в том числе 21 нокаутом. 22 февраля Фьюри досрочно победил Деонтея Уайлдера и заоевал титул чемпиона мира по версии WBC.