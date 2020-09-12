Российский боксер Федор Чудинов победил британца Умара Садика в поединке за пояс WBA Gold. Бой в весовой категории до 76,2 кг на турнире лиги WTKF завершился нокаутом в 12-м раунде.

Россиянин провел серию ударов — и рефери остановил бой. Британцу потребовалась помощь медиков. Чудинов сохранил пояс чемпиона WBA Gold.

32-летний Чудинов в профессиональной карьере провел 25 боев: 23 победы (15 нокаутом) и 2 поражения. 32-летний Садик — 12 боев: 10 побед (6 — нокаутом) и 2 поражения.