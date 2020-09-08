Федор Чудинов: «С Садиком мне будет неудобно, бой будет тяжелым»

Российский боксер, чемпион мира в суперсреднем весе по версии WBA Gold Федор Чудинов поделился ожиданиями от боя с британцем Умаром Садиком.

Бой пройдет 11 сентября в Химках. Шоу будет транслироваться на канале РЕН ТВ.

— Наконец-то я проведу бой, — сказал Чудинов. — Честно, я устал ждать этого. Хочется сделать свое дело, а потом отдохнуть. По сути, я полгода держу себя в форме, хотя, конечно, мы корректировали подготовку, чтобы не перетренироваться, и чтобы выход на пик формы пришелся именно к конкретному поединку. Виталию Константиновичу Сланову приходилось постоянно менять схему занятий. Я посмотрел бои Садика и могу сказать, что мне будет неудобно. Поединок будет тяжелым. Но есть все предпосылки к победе, поэтому я не расслабляюсь и готовлюсь к этой встрече. (Михаил Потапов)