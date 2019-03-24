23 марта в Серпухове состоялся вечер профессионального бокса, главным событием которого стал поединок известного российского боксера Федора Чудинова против Вужати Нуерланга из Китая.

В результате Федор Чудинов победил Вужати Нуерланга техническим нокаутом. Поединок закончился после пятого раунда, соперник Чудинова отказался от продолжения боя из-за травмы ребра.

– Три месяца готовился во Владикавказе под руководством Виталия Константиновича Сланова. Подготовка дала свои результаты, – сказал Чудинов. – Про соперника ничего не знал – ни как он ведет себя в бою, ни стилистических особенностей. Посмотрели только его рекорд и с кем он боксировал. Тактика была работать не спеша, потихоньку подламывать его, в драку не лезть. И эта тактика сработала – он сдался. Думаю, мне надо провести еще хотя бы пару боев с ребятами из первой двадцатки-десятки рейтинга, и потом можно будет подумать о поединках с такими сильными боксерами как Сауль Альварес. Если смотреть на других, то я бы с удовольствием провел реванш с Гроувзом. Каллум Смит еще сейчас в нашем весе, этот бой был бы интересен. Думаю, победа над ним закрыла бы многие вопросы. Всем огромное спасибо за поддержку, половину людей, которые болели за меня сегодня на трибунах, знаю лично. Серпухов – мой дом, это сейчас настоящая мекка бокса!

Результаты боев андеркарда:

Шигабудин Алиев победил Луиса Паскаля в первом раунде, нокаут.

Зураб Чаниев победил Гидаята Мусаева решением судей.

Фатима Дудиева победила Яну Андрееву по очкам.

Артем Сусленков победил Педро Мартинеза решением судей.

Ягуб Нуриев победил Абдулхамида Назарова.

Федор Глазков победил Мухамеда Алхасова нокаутом.

Владислав Гуменюк победил Олега Кострюкова решением судей.