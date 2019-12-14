Федор Чудинов: «Н'Жикам делал слишком много лишних движений»

Российский боксер Федор Чудинов рассказал о том, как победил камерунца Хассана Н'Дама Н'Жикама, выступающего под флагом Монако. Поединок прошел 13 декабря во Владикавказе. 32-летний Чудинов завоевал титул WBA Gold во втором среднем весе.

— Я был готов отработать все раунды, но я не был готов к тому, чтобы работать с этим вязанием. Соперник постоянно меня хватал, — цитирует официальный сайт Федерации бокса России Чудинова. — В итоге я все равно выиграл бой, у меня получилось опережать его. На мой взгляд, его тактика заключалась в том, чтобы опережать меня, но ему не хватило выносливости. Он сделал слишком много лишних движений.