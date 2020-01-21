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Федерация бокса России выпустила фильм про Артура Бетербиева

21:35
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Федерация бокса России выпустила документальный фильм о чемпионе мира в полутяжелом весе по версиям WBC и IBF Артуре Бетербиеве (15-0), сообщает пресс-служба организации.

В нем 35-летний российский боксер рассказал о сложностях, которые возникали на протяжении его боксерской карьеры, о неудачах на Олимпийских играх и причинах этих неудач, о профессиональной карьере — боях с Александром Гвоздиком, Радивое Калайджичем и Каллумом Джонсоном.

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