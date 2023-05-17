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Сегодня, 12:03

Федерация бокса России рассматривает возможность отбора на Олимпиаду в Париже через Азиатские игры

Алина Савинова
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Председатель тренерского совета Федерации бокса России Эдуард Кравцов сообщил, что организация рассматривает возможность отбора спортсменов на Олимпиаду-2024 через участие в Азиатских играх.

«Будем ждать решения МОК по поводу допуска наших спортсменов на Олимпийские игры и отбора. Предполагаю, что у нас будет возможность сделать это через Азиатские игры. Но для нас это не означает легкий путь, поскольку в Азии спортсмены сильнее, чем сейчас в Европе», — приводит ТАСС слова Кравцова.

Ранее сообщалось, что спортсменов из России не допустят до выступления на Европейских играх в Польше, которые являются частью квалификационных соревнований на Олимпийские игры в Париже.

Азиатские игры будут проходить в Китае с 23 сентября по 8 октября.

Источник: https://tass.ru/sport/17766883
Бокс
Эдуард Кравцов
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