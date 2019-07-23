Федерация бокса России проведет расследование смерти Дадашева

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев прокомментировал смерть Максима Дадашева. Он отметил, что организация проведет расследование данного происшествия.

– Мы проведем расследование, как это произошло и почему, как выдавались медицинские справки, допуски. Надо выяснить, что реально случилось. Такие случаи редкие, но в них надо разбираться досконально. С Магомедом Абдусаламовым же доказали, что были врачебные ошибки. И повторюсь, самое важное сейчас – помогать его семье. Мы будем это делать, – сказал Кремлев. (Михаил Потапов)

Дадашев скончался в США. 28-летний спортсмен был доставлен в больницу с отеком мозга после боя с Субриэлем Матиасом в прошедшую субботу. Он выступал в категории до 63,5 кг. Поединок, который прошел в Оксон Хилл (США), был прерван после 11-го раунда по просьбе команды россиянина. Счет на тот момент был 109:100, 108:101, 107:102 в пользу Матиаса.

Поединок остановил секундант боксера Бадди Мак-Герт, который заявил, что не мог убедить Дадашева принять это решение, но увидел, что боксер пропускает все больше чистых ударов. Это поражение стало для Дадашева первым на профессиональном ринге. До этого он выиграл 13 боев.

Жестокий бокс. Еще один россиянин получил тяжелую травму мозга на ринге

Максим Дадашев умер из-за травмы, полученной во время боя

Видео последнего боя Дадашева. В нем он получил смертельную травму