Федерация бокса России поможет Кушиташвили

Федерация бокса России будет помогать боксеру, чемпиону России в полутяжелом весе (до 81 килограммов) Георгию Кушиташвили, но ответить за нападение на росгвардейца он должен по закону, заявил на пресс-конференции генеральный секретарь организации Умар Кремлев.

— Для нас это шок, этот человек ни разу не был замечен. Врач его постоянно осматривает. Он никогда не был замечен ни в драке, ни в пьянстве. Я хочу сказать, если это будет доказано следствием, особенно если была поднята рука на сотрудника (Росгвардии), то должны быть санкции. Мы это осуждаем. Это очень неправильно, он должен ответить по закону. Мы за жесткие санкции. Если это всё подтвердится, то мы его, конечно, бросать не будем, оплатим адвоката, но будем стоять на том, чтобы были максимальные меры, чтобы другим было неповадно. Повторюсь, мы ему будем помогать, но ответить он должен по закону, — сказал Кремлев. (Михаил Потапов)

Кушиташвили и его друг Овик Оганнисян были задержаны ночью 2 февраля на Фрунзенской набережной сотрудниками Росгвардии по подозрению в хранении наркотиков. При задержании Кушиташвили ударил одного из сотрудников. По данным источника в правоохранительных органах, Оганнисян проходит по делу в качестве свидетеля. Теперь следствие вменяет Кушиташвили тяжкое преступление, ему грозит до 10 лет лишения свободы.