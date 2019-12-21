Федерация бокса России подарила чемпиону WBA Беспутину квартиру в Красноярске

Федерация бокса России и лично генеральный секретарь организации Умар Кремлев подарили чемпиону мира по версии WBA в полусреднем весе Александру Беспутину квартиру в Красноярске.

В конце ноября в Монако 28-летний россиянин единогласным решением судей победил своего соотечественника Раджаба Бутаева и завоевал вакантный титул регулярного чемпиона WBA. Для Беспутина эта победа стала 14-й (9 нокаутом) на профессиональном ринге.

Торжественное вручение Беспутину ключей от квартиры состоялось в субботу, 21 декабря, в Красноярске перед боем за титул WBC Silver в первом тяжелом весе между россиянином Денисом Лебедевым и южноафриканцем Табисо Мчуну.

Беспутин поблагодарил федерацию и Кремлева за такой щедрый подарок: «Скажу коротко: слава Богу за все, всем Божьего благословения. Красноярск, я тебя люблю. Бокс за сильную Россию». (Пресс-служба Федерации бокса России)