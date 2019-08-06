Федерация бокса России и семья Дадашева в ближайшее время подадут иск в суд

Семья скончавшегося российского боксера Максима Дадашева и Федерация бокса России намерены подать иск. Об этом сообщил президент организации Умар Кремлев.

- В ближайшее время мы встретимся с семьей и примем решение по деталям иска, - цитирует Кремлева ТАСС. - Это дело необходимо завершить.

Планируется, что иск будет подан к Атлетической комиссии штата Мэриленд, а также к главному судье поединка Кенни Шевалье.

Дадашев скончался после поединка с Субриэлем Матиасом из Пуэрто-Рико. В 11-м раунде команда россиянина решила остановить бой. После этого ему стало плохо, спортсмен был доставлен больницу в критическом состоянии. Врачи не смогли спасти его.

Максиму Дадашеву было 28 лет. Он провел 14 боев на профессиональном ринге и одержал 13 побед (11 нокаутом) при одном поражении.