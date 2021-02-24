Федерация бокса России готова помочь боксерской карьере Дацика

Генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев сообщил, что организация планирует поддержать боксерскую карьеру Вячеслава Дацика. 20 февраля скандально известный боец ММА нокаутировал Тайсона Дижона в четвертом раунде поединка по правилам профессионального бокса. Это был первый бой Дацика после выхода из колонии в ноябре 2020 года.

«Если он готов дальше исправляться и идти по правильному пути, то Федерация бокса России будет поддерживать его начинания, — цитирует ТАСС Щекутьева. — Он продемонстрировал неплохую форму, сбросил много веса. Бокс положительно сказывается на нем, на его подготовке, на его поведении. Если к нам обратятся с идеей поддержать его бои, то мы это сделаем».