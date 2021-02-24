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Федерация бокса России готова помочь боксерской карьере Дацика

13:14

Генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев сообщил, что организация планирует поддержать боксерскую карьеру Вячеслава Дацика. 20 февраля скандально известный боец ММА нокаутировал Тайсона Дижона в четвертом раунде поединка по правилам профессионального бокса. Это был первый бой Дацика после выхода из колонии в ноябре 2020 года.

«Если он готов дальше исправляться и идти по правильному пути, то Федерация бокса России будет поддерживать его начинания, — цитирует ТАСС Щекутьева. — Он продемонстрировал неплохую форму, сбросил много веса. Бокс положительно сказывается на нем, на его подготовке, на его поведении. Если к нам обратятся с идеей поддержать его бои, то мы это сделаем».

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10770669

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