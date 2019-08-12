Федерация бокса России готова организовать профессиональный боксерский бой Александра Емельяненко

Федерация бокса России заявила о готовности организовать профессиональный бой для бойца ММА Александра Емельяненко. Ранее Александр Емельяненко не был допущен к мастерскому турниру в Анапе в связи с тем, что, согласно правилам Федерации бокса России, в них принимать участие могут только спортсмены, имеющие подтвержденный разряд по боксу не менее кандидата в мастера спорта. В федерации уточнили, что он сможет принять участие в соревнованиях, когда подтвердит разряд кандидата в мастера спорта по боксу.

- Федерация бокса России готова организовать профессиональный бой Емельяненко, так как он является профессиональным спортсменом. Все затраты на организацию вечера бокса Федерация бокса России готова взять на себя, - заявил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Назарович Кремлев. - Мы уверены, что Александр, являясь учеником заслуженного тренера России по боксу Олега Меньшикова, сможет показать достойный результат. К тому же, он уже проводил боксерский бой в 2009 году, который закончился ничьей.