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Федерация бокса России готова организовать бой Тима Цзю

20:50
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Федерация бокса России готова организовать в стране бой Тима Цзю, заявил генеральный секретарь организации Кирилл Щекутьев.

«Мы готовы организовать бой Тима Цзю в России, поскольку наши соотечественники следят за его успехами, — цитирует Щекутьева ТАСС 1 апреля. — А Россия давно стала одной из столиц мирового бокса. Мероприятия в нашей стране всегда проходят на самом высоком уровне».

В среду Цзю защитил глобальный пояс Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 69,9 кг, победив ирландца Денниса Хогана техническим нокаутом в пятом раунде. Его отец — известный боксер Константин Цзю.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11053453

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