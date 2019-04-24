Рабочая группа комиссии по соблюдению норм Международной ассоциации бокса (AIBA) провела заседание в Бангкоке во время чемпионата Азии по боксу, чтобы определить, следует ли направлять жалобы, поданные Исполнительным комитетом AIBA и Азиатской конфедерацией бокса (ASBC), в дисциплинарную комиссию AIBA.

Комитет рассмотрел жалобу, поданную Исполнительным комитетом ASBC, относительно предполагаемой неспособности бывшего президента ASBC Серика Конакбаева передать архивные и финансовые документы Конфедерации новому руководству ASBC. Комиссия рекомендовала исполкому AIBA представить краткий отчет о соответствии требованиям дисциплинарной комиссии AIBA для принятия мер.

Комиссия также рассмотрела доказательства, представленные Исполнительным комитетом AIBA, в отношении Бекжана Бектенова, якобы пытавшегося заставить Национальные федерации создать новую организацию для управления олимпийскими квалификационными турнирами. Комиссия рекомендовала исполкому AIBA передать это дело в дисциплинарную комиссию вместе с рекомендацией временно отстранить Бектенова от должности члена AIBA из-за его постоянных попыток встретиться с национальными федерациями и нарушения дисциплинарного кодекса.