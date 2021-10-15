Фатима Дудиева рассказала о подготовке к бою с Соледад Маседо

Россиянка Фатима Дудиева рассказала о подготовке к поединку с Соледад Маседо из Уругвая в рамках боксерского турнира «Кубок Казанского Кремля».

«К бою я готова на все сто процентов. Прошла хорошую подготовку. В моем тренировочном процессе произошли изменения: я работала в парах только с мужчинами. Мне помогал готовиться, работал в спаррингах олимпийский чемпион из Азербайджана Руфат Гусейнов — он как раз в моей весовой категории. Тренировалась я под чутким руководством Андрея Владимировича Ивичука (Бупас). Про соперницу — посмотрела ее бои. Она, конечно, опытная, провела уже 34 боя, часто выходила на ринг. Посмотрим, что она покажет в бою со мной», — приводит «РЕН ТВ» слова Дудиевой.

Посмотреть бои основного карда турнира «Кубок Казанского Кремля» можно на YouTube-канале «Ушатайка» (начало трансляции в 19:00) и канале «РЕН ТВ» (с 23:00). Главным боем вечера станет встреча обладателя пояса WBA Gold во втором среднем весе Федора Чудинова и немца Ронни Миттага.