Фанаты обвинили Чарло в симуляции травмы, чтобы избежать бой с Цзю

Пользователи сети массово попросили абсолютного чемпиона мира в первом среднем весе Джермелла Чарло (35-1) показать рентгеновские снимки руки, потому что считают, что он симулировал травму, чтобы избежать боя с обязательным претендентом Тимом Цзю (21-0).

Рука Джермелла Чарло. Фото Соцсети

Чарло все-таки пришлось отреагировать на сообщения фанатов, и он опубликовал справку от врача.

«У меня 37 боев, и я никогда не соскакивал с поединков, — написал Чарло в Twitter. — Я никогда не буду убегать. Я король первого среднего. Эту повязку нельзя купить в обычной аптеке, как это сделал [Брайан] Кастаньо. Я восстановлюсь и проведу два боя в следующем году. Оставайтесь на связи».

Медицинское заключение Джермелла Чарло. Фото Соцсети

Чарло получил травму и его бой с Цзю отложен. Поединок должен был состояться 28 января 2023 года в Лас-Вегасе, США.