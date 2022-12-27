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Сегодня, 13:47

Фанаты обвинили Чарло в симуляции травмы, чтобы избежать бой с Цзю

Давид Хачатрян
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Джермелл Чарло.
Фото Соцсети

Пользователи сети массово попросили абсолютного чемпиона мира в первом среднем весе Джермелла Чарло (35-1) показать рентгеновские снимки руки, потому что считают, что он симулировал травму, чтобы избежать боя с обязательным претендентом Тимом Цзю (21-0).

Рука Джермелла Чарло. Фото Соцсети
Рука Джермелла Чарло.
Фото Соцсети

Чарло все-таки пришлось отреагировать на сообщения фанатов, и он опубликовал справку от врача.

«У меня 37 боев, и я никогда не соскакивал с поединков, — написал Чарло в Twitter. — Я никогда не буду убегать. Я король первого среднего. Эту повязку нельзя купить в обычной аптеке, как это сделал [Брайан] Кастаньо. Я восстановлюсь и проведу два боя в следующем году. Оставайтесь на связи».

Медицинское заключение Джермелла Чарло. Фото Соцсети
Медицинское заключение Джермелла Чарло.
Фото Соцсети

Чарло получил травму и его бой с Цзю отложен. Поединок должен был состояться 28 января 2023 года в Лас-Вегасе, США.

Бокс
Тим Цзю
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