Ежегодная конференция IBF перенесена на 2021 год из-за коронавируса

Ежегодная конференция IBF перенесена на май 2021 года из-за пандемии коронавируса.

37-я конференция пройдет в Калифорнии 4-8 мая 2021 года.

— Поскольку мы переживаем эти сложные времена, вызванные новым коронавирусом во всем мире, будьте уверены, что здоровье и благополучие всех членов боксерского сообщества являются нашими приоритетами, — сказал глава IBF Дерил Пиплс. — Мы внимательно следим за ситуацией с коронавирусом и за тем, как это повлияет на нашу предстоящую конференцию в следующем месяце.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 1 016 330 людей. Умерших — 53 238, выздоровевших — 213 132. В России на данный момент 4 149 случаев заражения, 34 человека умерли, выздоровело — 281.