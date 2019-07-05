Боксер Академии единоборств РМК (5-0) Евгений Тищенко вошел в рейтинг WBO в первом тяжелом весе после досрочной победы над Абрахамом Табулом из Ганы.

Бой прошел 16 июня в рамках вечера тяжеловесов и закончился уже в первом раунде – за минуту до конца раунда Тищенко отправил Табула в нокдаун, а после зажал соперника в угол, и судья был вынужден остановить бой.

В этом поединке Тищенко завоевал свой первый титул в карьере – WBO Intercontinental. Профессиональная карьера Тищенко началась 19 августа 2018 года с досрочной победы над Вильямсом Окандо. С тех пор он провел еще четыре поединка и во всех одержал победы.