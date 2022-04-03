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Сегодня, 16:20

Евгений Орлов дал прогноз на бой Дацика против Кавалари

Иван Шитик
Корреспондент
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Двукратный чемпион мира по профессиональному кикбоксингу Евгений Орлов предрек победу российскому бойцу смешанного стиля Вячеславу Дацику в бою против бразильца Сауло Кавалари.

Бой Дацика и Кавалари станет главным событием боксерского турнира PRAVDA, который 15 апреля покажет в прямом эфире телеканал РЕН ТВ.

«У Дацика есть неплохой шанс. Он тяжелее, чем бразилец. Я уверен, что Дацик замолотит меньшего по габаритам бразильца. Я в этом не сомневаюсь», — сказал Орлов РЕН ТВ.

Победитель этой пары Дацик — Кавалари выйдет в финал и сразится с победителем поединка Вагаб Вагабов — Дмитрий Кудряшов, которые встретятся на ринге в июне.

Источник: https://ren.tv/news/x/958893-zamolotit-ego-orlov-predrek-datsiku-pobedu-v-boiu-protiv-kavalari
Вячеслав Дацик
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