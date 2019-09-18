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Эвандер Холлифилд: «Поветкин? Да-да, я слышал о нем»

17:57
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Легенда бокса Эвандер Холлифилд прибыл на чемпионат мира в Екатеринбург и высказался о ситуации в тяжелом весе. По его словам, Энди Руис смог победить Энтони Джошуа благодаря своей последовательности и рациональности.

— Энди Руис оказался классным боксером, очень последовательным и рациональным. Хотя, когда я его увидел, я не думал, что он сможет победить. И мне кажется, если реванш состоится, поединок получится очень хорошим.

— Вы что-то знаете о лучшем российском тяжеловесе на данный момент Александре Поветкине?

— Да-да, я слышал о нем. (Петр Григоренко)

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