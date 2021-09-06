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Эвандер Холифилд заменит Оскара Де Ла Хойю в бою против Витора Белфорта

16:41
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Экс-чемпион мира в двух дивизионах Эвандер Холифилд согласился провести бой против бывшего чемпиона UFC в полутяжелом весе Витора Белфорта, сообщает Boxing Scene.

Бой пройдет 11 сентября в Голливуде (штат Флорида, США). Формула боя — 8 раундов по 2 минуты.

Холифилд заменит экс-чемпиона мира в шести дивизионах Оскара Де Ла Хойю, который заболел коронавирусом.

В марте сообщалось, что экс-чемпион Майк Тайсон отказался от поединка с Холифилдом. До этого оба спортсмена выражали готовность снова встретиться на ринге.

Холифилд завершил карьеру в 2011 году.

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Иван Шитик все материалы автора

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