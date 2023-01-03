Эвандер Холифилд рассказал, какой совет он дал Джошуа перед боем с Кличко

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Эвандер Холифилд (44-10) рассказал, как посоветовал экс-чемпиону WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (26-3) всегда работать на опережение.

«Помню, как Энтони подошел ко мне и спросил: «Как мне нужно с ним драться?» — отметил Холифилд в интервью iFL TV. — Я сказал: «Всегда работай на опережение. Запомни, если ты будешь действовать первым, то практически всегда будешь неуязвимым». Это сработало, он победил.

Тренеры всегда твердили мне: «Будь первым на ринге и за его пределами. Ты должен бить первым, потому что пропущенный удар — это всегда риск досрочного поражения. Бей первым! Не ты, а твой соперник должен переживать по поводу того, чтобы не быть нокаутированным».

29 апреля 2017-го в Лондоне Джошуа победил Владимир Кличко (64-5) техническим нокаутом в 11-м раунде.