Бокс/ММА
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Бокс   //    Профессиональный

«Это будет великолепный бой». Бетербиев — о поединке с Гвоздиком

14:38
Теги:

Российский боксер, чемпион IBF Артур Бетербиев — о поединке с украинцем Александром Гвоздиком, чемпионом мира по версии WBC.

— Хотел бы поблагодарить Top Rank и своего соперника Александра Гвоздика за то, что этот объединительный бой стал возможным, — цитирует россиянина Boxingscene. — Это будет великолепный бой между двумя чемпионами, которые хотят стать абсолютными чемпионами мира. С нетерпением жду выхода на ринг 18 октября.

Бой Гвоздика и Бетербиева состоится 18 октября в Филадельфии.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир