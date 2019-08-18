Российский боксер, чемпион IBF Артур Бетербиев — о поединке с украинцем Александром Гвоздиком, чемпионом мира по версии WBC.

— Хотел бы поблагодарить Top Rank и своего соперника Александра Гвоздика за то, что этот объединительный бой стал возможным, — цитирует россиянина Boxingscene. — Это будет великолепный бой между двумя чемпионами, которые хотят стать абсолютными чемпионами мира. С нетерпением жду выхода на ринг 18 октября.

Бой Гвоздика и Бетербиева состоится 18 октября в Филадельфии.