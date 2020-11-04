Эстрада и Вангек проведут третий бой

Всемирный боксерский совет назначил обязательную защиту для действующего чемпиона во втором наилегчайшем весе мексиканца Хуана Франциско Эстрады (41-3-0). Он сразится против первого номера рейтинга и бывшего обладателя этого титула, таиландца Висаксила Вангека (49-5-1), сообщает Boxing Scene.

Напомним, Эстрада и Вангек встречались дважды — в феврале 2018-го и апреле 2019-го. Первая встреча завершилась победой раздельным решением таиландца, бывшего на тот момент чемпионом. Спустя год мексиканец взял реванш.