"Есть желание дать Уайлдеру по роже". Поветкин включил треш-ток

Российский боксер Александр Поветкин в резкой форме высказался об американце Деонтее Уайлдере. Ранее Уайлдер жестко раскритиковал Поветкина после сорванного в 2016 году боя. В организме россиянина нашли следы мельдония.

- Засудить Уайлдера желания нет. По роже дать желание есть, - сказал Поветкин в интервью Octagon TV. - Они языком лепят, посмотрите, что они друг другу говорят. За это язык можно отрезать, елки-палки. У них менталитет другой. Макгрегор, потом этот, в Бэтмена переоделся, выскакивал, б.. (Поветкин имеет в виду Тайсона Фьюри). При СССР их бы в дурку отправили, сказали бы: "Куда вам боксировать?".