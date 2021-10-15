Усик и Фьюри вошли в топ-5 рейтинга P4P по версии ESPN
15 октября, 17:33
Издание ESPN опубликовало рейтинг лучших боксеров мира независимо от весовой категории (P4P).
Чемпион WBC в тяжелой весовой категории британец Тайсон Фьюри и чемпион IBF, WBA, WBO, IBO в тяжелом весе украинец Александр Усик расположились на четвертом и пятом местах соответственно.
9 октября Фьюри одержал победу нокаутом над американцем Деонтеем Уайлдером, а 25 сентября Усик победил единогласным решением судей британца Энтони Джошуа.
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