Украинский боксер Иван Редкач, проживающий в Калифорнии, рассказал, как беспорядки в США отразились на его повседневной жизни.

— Проблема не чисто расовая, — приводит XSport слова Редкача. — Она еще несомненно социально-экономическая. Все начиналось с мирных протестов, а потом переросло в погромы, поджоги, мародерство. Общество заметно разделилось на тех, кто за это и тех, кто против.

Мы живем в Калифорнии, а это демократический либеральный штат. Я лично многое не разделяю, особенно навязывание мне и моей семье определенных правил. А здесь безумная молодежь и белые, и афроамериканцы бушуют. К примеру, мои соседи, белые ребята от 20 до 22 лет, пошли на эти митинги исключительно с целью нажиться, а утром продавали наворованное. В районе где мы живем, много израильтян, и большенство из них сильно верующие. Соотвественно, конкретно здесь общее настроение настороженное. Многие мои знакомые, которые живут в районе Голливуда, конечно же, возмущены и напуганы, особенно те, у кого есть дети. Моего знакомого адвоката офис разнесли. И, кстати, теперь его же сотрудники, включая афроамериканцев, без работы пока не восстановят офис.

За себя и родных были опасения в первые три дня протестов. Спешили забрать ребенка из садика до комендантского часа. Были слышны перестрелки в соседних районах. Было опасно ездить по улицам, так как, к примеру, мне на встречную выехал автомобиль и крушил всех, я успел увернуть, кто был сзади меня — нет.

Но я хочу сказать, что не полиция, а именно владельцы бизнесов в районе где мы живем, сработали очень хорошо и организованно. Они всех предупредили, как и требуется по закону, что если будут нападать, то те открывают огонь, и вышли с оружием. Мятежники отошли.

Как таковых трудностей лично у меня не возникло и это потому что я живу в другом районе. Но если бы мы жили в районах, где бушуют мятежники, то трудностей было бы достаточно. А вообще на сегодняшний день это вопрос острый. Если ты не разделяешь действия мятежников, ты враг, если разделяешь, то враг для других. Я согласен с тем, что система должна поменяться, но я не согласен с тем, каким путем это делается.