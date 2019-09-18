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«Если бы мама узнала, что я кого-то оскорбил, то она бы мне голову открутила». Гассиев — о трештоке

09:17
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Экс-чемпион мира в первом тяжелом весе россиянин Мурат Гассиев отметил, что трешток дается ему с трудом.

— Если бы мама узнала, что я кого-то оскорбил, то она бы мне голову открутила, — цитируют «РИА «Новости» Гассиева. — Меня мама так воспитала, что грубить людям — это не уважать самого себя.

— Я не умею подкалывать. Просто у меня такие шутки, которые понимают только мои друзья. А то бывает, ты пошутишь, а на тебя смотрят с каменным лицом. Так что я могу показать и проявить себя только в ринге. А вне ринга я простой парень: не певец, не танцор, не художник.

25-летний россиянин одержал 26 побед на профессиональном ринге (19 нокаутов) при единственном поражении украинцу Александру Усику.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20190918/1558793249.html

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