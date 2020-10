Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Майк Тайсон на своей странице в Twitter прокомментировал победу Теофимо Лопеса над Василием Ломаченко в бою за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.

«Бруклин может гулять! Еще один чемпион мира по боксу из Бруклина», — написал Тайсон.

Лопес одержал победу по очкам единогласным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира. Cчет судейских записок — 116-112, 119-109, 117-111 в пользу американца.

Brooklyn was definitely in the house tonight. Lopez is the man to beat. Another Brooklyn champion. #LomaLopez