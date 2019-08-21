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Энтони Ярд: «Ковалев на самом деле не хочет драться со мной»

05:13
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Британец Энтони Ярд заявил, что россиянин Сергей Ковалев нервничает перед боем за звание чемпиона мира WBO в полутяжелом весе против него. Поединок состоится 24 августа.

— Чувствую, что он действительно не хочет драться со мной, — цитирует BT Sport Ярда. — Он думает: «у этого парня было только 18 профессиональных боев, у него было только 12 любительских боев, я буду в Зале славы, поэтому не могу позволить этому ребенку прийти и побить меня». Но это то, что должно произойти.

Я чувствую, что это заставляет его нервничать. Я всего лишь ребенок из Восточного Лондона, который начал заниматься боксом и совершенствоваться в 19 лет. Но мое имя сейчас везде, и это показывает, что произойдет в будущем.

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