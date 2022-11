Энтони Смит призвал бойкотировать бои Джейка Пола

33-летний американский боец Энтони Смит заявил, что блогер и боксер Джейк Пол дерется с бойцами, чей пик прошел много лет назад.

«Если Джейк Пол победит Андерсона Сильву, мы все должны, черт возьми, бойкотировать его бои до тех пор, пока он не подерется с бойцом своего уровня, — сказал Смит в подкасте Believe You Me перед боем Пола и Сильвы. — Ты несешь чушь о бойцах ММА, о бойцах UFC, а затем притворяешься, что хочешь помочь им зарабатывать больше денег и уничтожаешь их».

«Они [соперники Пола] старше, ниже ростом, в прошлом легенды, которые всю свою жизнь жертвовали здоровьем и которые дороги нашему сердцу, — отметил Смит после боя. — А этот придурок вытаскивает их из полупенсионного состояния и вырубает на платной трансляции. Иди к черту! Зачем мы потворствуем этому куску дерьма?».

Пол победил Андерсона Сильву единогласным решением судей, при этом отправив «Паука» в нокдаун в восьмом раунде. Бой состоялся 29 октября на «Хила Ривер Арена» в Глендейле, США.